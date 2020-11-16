Два теплохода столкнулись на Дону в Ростовской области

ТАСС, 16 ноября. /ТАСС/. Два грузовых теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области и получили повреждения. Об этом сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня в утреннее время теплоход "Волга - 4007" совершил навал на теплоход "Междуреченск", в результате чего суда получили повреждения корпусов. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет", - сообщила Марковская.

Проводится доследственная проверка. Следователи продолжают осмотр судов, устанавливает размер ущерба и всех обстоятельств произошедшего.