РЖД окажет помощь родственникам погибшего при сходе вагонов с рельсов под Владимиром

ТАСС, 16 ноября. Компания "РЖД" окажет помощь родственникам погибшего при сходе 35 вагонов грузового поезда на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги под Владимиром. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба компании.

"ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Камешковском районе Владимирской области на 238 км перегона Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги произошел сход с опрокидыванием вагонов грузового поезда, перевозившего мазут. Погиб один человек.