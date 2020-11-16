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РЖД окажет помощь родственникам погибшего при сходе вагонов с рельсов под Владимиром

Инцидент произошел в Камешковском районе
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© Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Владимирской области/ТАСС

ТАСС, 16 ноября. Компания "РЖД" окажет помощь родственникам погибшего при сходе 35 вагонов грузового поезда на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги под Владимиром. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба компании.

"ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Камешковском районе Владимирской области на 238 км перегона Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги произошел сход с опрокидыванием вагонов грузового поезда, перевозившего мазут. Погиб один человек.

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