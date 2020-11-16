Режим ЧС введут под Владимиром из-за разлива мазута из цистерн сошедшего с рельсов поезда

ВЛАДИМИР, 16 ноября. /ТАСС/. Режим ЧС объявят в Камешковском районе Владимирской области, где в результате схода с рельсов 35 грузовых вагонов погиб сотрудник РЖД и произошел разлив мазута. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник отдела ГО и ЧС Камешковского района Вера Шеламкова.

"Будет принято решение, сейчас КЧС уже готовит нормативный акт о введении на территории Камешковского района режима ЧС. Он начнет действовать незамедлительно", - сказала она.

Как уточнила Шеламкова, эвакуация жителей проводиться не будет, так как инцидент произошел вне населенного пункта.

Сейчас последствия разлива ликвидируются силами сотрудников МЧС, РЖД, районных властей и муниципальных организаций.

"Развернуты световые мачты, работы будут проводиться и в ночное время, к месту аварии направлены четыре восстановительных поезда из Нижнего Новгорода, Орехово-Зуева и Владимира", - добавила она.

Сегодня в 14:07 (мск) на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги произошел сход 35 вагонов грузового поезда, один человек погиб. По данным МЧС, площадь разлива нефтепродуктов на месте происшествия составляет 12,5 тыс. кв. метров. Ожидаются задержки пассажирских поездов, в РЖД создан оперативный штаб. Приволжским следственным управлением на транспорте СК России по факту схода с рельсов 35 грузовых железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).