Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома в Подмосковье

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире многоэтажного жилого дома в Пересвете, в результате один человек погиб, еще пятеро, в том числе двое детей, пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Информация о пожаре в квартире на девятом этаже дома на улице Корнеева поступила вечером в понедельник. "Горит двухкомнатная квартира на площади 52 кв. м. В результате пожара один человек погиб, пять пострадали, двое из них дети - девочка семи лет и мальчик четырех лет", - сказал собеседник агентства, уточнив, что у пострадавших ожоги и отравление продуктами горения.

В данный момент пожар локализован. Тушение продолжается. Из дома в целях безопасности эвакуировали 15 человек.

Как сообщил источник в медицинских кругах, мальчик, который пострадал в результате пожара, умер.

"В данный момент стало известно, что мальчик умер. У пострадавшей девочки ожоги тела и отравление угарным газом. Взрослым поставлен диагноз "отравление угарным газом, ожоги верхних дыхательных путей", - сказал собеседник агентства.

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