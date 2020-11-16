Прокуратура Перу начала расследование в отношении экс-президента из-за гибели протестующих

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Перу начала предварительное расследование по факту гибели двух участников антиправительственной акции протеста. Как сообщила в понедельник глава ведомства Сорайда Авалос, фигурантами этого дела стали экс-президент страны Мануэль Мерино, экс-председатель Совета министров (правительства) Антеро Флорес-Араос и экс-министр внутренних дел Гастон Родригес.

"Мое ведомство распорядилось о начале предварительного расследования в отношении Мануэля Мерино де Ламы, Антеро Флорес-Араоса и Гастона Родригеса Лимо", - заявила она в видеообращении, размещенном в Facebook Генпрокуратуры Перу.

Расследование ведется по таким статьям, как превышение служебных полномочий, предумышленное убийство, насильственное исчезновение, а также нанесение легкого и тяжкого вреда здоровью. "Эти преступления не останутся безнаказанными", - заверила генпрокурор.

В минувший понедельник 9 ноября парламент Перу проголосовал за отстранение от должности президента страны Мартина Вискарры, в адрес которого были выдвинуты обвинения в коррупции. Руководство исполнительной властью перешло к спикеру парламента Мануэлю Мерино, который во вторник принес присягу в качестве нового главы государства. Вскоре после этого в Перу начались ежедневные акции протеста, перераставшие в столкновения с полицией. В ходе субботних манифестаций погибли двое молодых людей, еще около 100 человек пострадали.

После этого под давлением общественности Мерино подал в отставку, так же поступило большинство министров его правительства, в том числе глава МВД Гастон Родригес.