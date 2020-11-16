Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара с двумя погибшими в Подмосковье

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пожар в городе Пересвете в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья, унесший жизни мальчика и мужчины, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат в результате неосторожного обращения с огнем", - сообщила Врадий.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Проводится осмотр места происшествия, планируется назначение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. Следствием будут установлены причины и условия, приведшие к гибели людей.

В понедельник в квартире на 9-м этаже жилого дома в Пересвете произошел пожар на площади 52 кв. м. В результате погиб пятилетний мальчик и мужчина. Еще одна девочка с ожогами и отравлением угарным газом, а также двое взрослых госпитализированы. По данным источника ТАСС в экстренных службах, взрослым поставлен диагноз "отравление угарным газом, ожоги верхних дыхательных путей".