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Сотрудники МЧС провели пенную атаку на месте схода вагонов под Владимиром

Это необходимо для предотвращения возгорания

ТАСС, 16 ноября. Специалисты МЧС России по Владимирской области провели пенную атаку для предотвращения возгорания на месте разлива нефтепродуктов на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги под Владимиром. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Площадь пятна на месте разлива нефтепродуктов при сходе цистерн с железнодорожных путей составляет 12,5 тыс. кв. метров. "Работают наши подразделения [ГУ МЧС России по Владимирской области], подают пену, чтобы предотвратить возгорание", - говорится в сообщении.

В Камешковском районе Владимирской области на 238-м километре перегона Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги произошел сход с опрокидыванием вагонов грузового поезда, перевозившего мазут. Погиб один человек.

СК России по факту схода с рельсов 35 грузовых железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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