Бойцу UFC Яндиеву предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Участнику Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адаму Яндиеву предъявлено обвинение в нанесении легкого вреда здоровью спортсмену Сергею Харитонову. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, посетившая Яндиева в ИВС на Петровке.

"Я была у Яндиева. Насколько я поняла из беседы с ним, ему предъявили обвинение в нанесении травм Харитонову и второму фигуранту дела. Завтра полиция выйдет с ходатайством о его аресте", - сказала наблюдатель.

По словам Меркачевой, с Яндиевым сотрудники ИВС обращаются хорошо, все его права полностью соблюдаются. "Сам спортсмен выглядит несколько ошеломленным, он не ожидал при этом такого поворота событий. Он думал, что это просто мужской разговор, который не окончится уголовным делом",- отметила Меркачева.

По ее словам, Яндиеву не успели передать личные вещи, поэтому некоторые предметы гигиены, в частности мыло, ему передали наблюдатели.

Полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам "а", "в" ч.2 ст. 115 УК РФ, то есть умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганский побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Яндиев, считают правоохранительные органы, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и Руслана Абдо в "Лужниках".

В результате нападения у Харитонова была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа и другие травмы. У Абдо врачи определили перелом носа, ссадину лица, ушибленную рану нижней губы и нижней челюсти.