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Два человека пострадали при столкновении машины скорой помощи и легковушки в Москве

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Две машины столкнулись на востоке Москвы, в результате ДТП пострадали два человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На пересечении Щелковского шоссе и Монтажской улицы произошло ДТП с участием двух транспортных средств. По предварительным данным, в результате столкновения два человека обратились за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что столкнулись автомобиль скорой помощи и легковая машина. В данный момент обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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