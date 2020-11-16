СК возбудил уголовное дело после отравления в столовой школьников в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело после проверки сообщений об отравлении семерых учеников школы №11 в Калининграде в школьной столовой. Об этом сообщила журналистам в понедельник старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Наталья Гацко.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области по результатам доследственной проверки сообщений из социальных сетей и СМИ об отравлении учащихся одной из школ Калининграда после посещения школьной столовой возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сказала Гацко.

По версии следствия, 12 ноября предприятием, оказывающим школе услуги по организации питания, были нарушены действующие санитарно-эпидемиологические нормы и правила. "Как полагает следствие, в результате допущенных нарушений за медицинской помощью обратились семь учеников школы возрастом от семи до четырнадцати лет, двое из которых по настоящее время находятся на стационарном лечении", - добавила представитель регионального следственного управления. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили ранее ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, инцидент произошел в школе №11 Калининграда. У обратившихся к медикам школьников преимущественно были отмечены признаки гастроэнтерита - рвота, тошнота. Окончательный диагноз будет поставлен по итогам лабораторных исследований.

Организовано эпидемиологическое расследование. Школе выдано предписание о временной приостановке работы столовой, проведении дезинфекции пищеблока, школьных классов, мест общего пользования.

Организацией питания школьников в этой школе, по данным Роспотребнадзора, занимается ООО "Регент школьное питание".