Два человека погибли при пожаре в доме в Нижегородской области

ТАСС, 16 ноября. Пожарные эвакуировали из многоквартирного жилого дома в городе Городец Нижегородской области 39 человек, двое в результате пожара погибли. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:27 мск поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Нижегородская область, город Городец, улица Чернышевского. В 21:00 пожар ликвидирован на площади 3 кв. метра. В результате пожара погибли два человека. Эвакуировано 39 человек, в том числе один ребенок", - сказали в пресс-службе.

Причина пожара устанавливается.