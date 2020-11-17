Почти 300 человек устраняют последствия ЧП на месте схода вагонов под Владимиром

ТАСС, 17 ноября. Около 300 человек ликвидируют последствия ЧП на месте схода 35 вагонов грузового поезда на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги под Владимиром. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Площадь пятна на месте розлива нефтепродуктов при сходе цистерн с железнодорожных путей на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги под Владимиром составляет 12,5 тыс. кв. м. Специалисты регионального управления МЧС провели пенную атаку для предотвращения возгорания на месте разлива нефтепродуктов.

"На месте [ЧП] работает группировка сил и средств в составе 274 человек, 46 единиц техники, в том числе от МЧС России 78 человек, 21 единица техники", - говорится в сообщении.

В понедельник в Камешковском районе Владимирской области на 238-м км перегона Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги произошел сход с опрокидыванием вагонов грузового поезда, перевозившего мазут. Погиб один человек. СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").