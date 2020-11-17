В США оглашение приговора россиянину Тюрину перенесли на 1 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Вынесение приговора гражданину России Андрею Тюрину, который признал в США вину в совершении ряда киберпреступлений, отложено до 1 декабря. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

"Ходатайство об отсрочке удовлетворено. Суд потребует проведения видеоконференции в 11:00 [19:00 мск] 1 декабря 2020 года", - уточняется в распоряжении окружного судьи Лоры Тейлор Суэйн. Защита россиянина попросила отсрочки для ознакомления с проектом приговора, подготовленным стороной обвинения. Так как сделать это очно не представляется возможным из-за пандемии, адвокаты предложили обсудить с Тюриным упомянутый выше документ во время видеоконференции.

Ранее вынесение приговора по этому делу откладывалось до 17 ноября.

Тюрин был экстрадирован в США из Грузии в сентябре 2018 года. Американские власти предъявили ему обвинения во взломах компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Представители Секретной службы утверждали, что россиянин причастен к "самой масштабной в истории краже клиентских данных финансовых структур США". Они отмечали, что Тюрина могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до 92 лет.

Россиянин первоначально заявлял о своей невиновности. Согласно материалам суда, в сентябре 2019 года Тюрин пошел на сделку с прокуратурой. Он признал вину по нескольким пунктам обвинения. Секретная служба США утверждала, что Тюрин и его сообщники "присвоили сотни миллионов долларов".