На Чукотке затонул вездеход с четырьмя рыбаками

ТАСС, 17 ноября. Вездеход, в котором находились четыре человека, затонул при переходе реки Глубокая на Чукотке. Троим удалось спастись, еще один человек, предположительно, погиб, сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.

"При переходе водной преграды (р. Глубокая) вездеход затонул. Со слов потерпевших, в нем находилось четыре человека, трем пассажирам удалось спастись, водитель вездехода, предположительно, погиб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры вездехода выехали из поселка Беринговский для рыбной ловли в минувшую субботу. Они и обратились в оперативные службы с просьбой оказать помощь в поисках еще одного человека. На место происшествия выдвинулась поисковая группа. Всего 10 человек, в том числе полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры.