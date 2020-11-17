В Колумбии сообщили, что ураган "Йота" повредил 98% инфраструктуры острова Провиденсия

БОГОТА, 17 ноября. /ТАСС/. Ураган пятой категории "Йота" практически полностью уничтожил инфраструктуру острова Провиденсия, который расположен в Карибском море. Об этом в понедельник сообщил президент Колумбии Иван Дуке во время выступления в городе Картахена (столица северного департамента Боливар).

"У меня уже был телефонный разговор с мэром Провиденсии Хорхе Норберто Гари Хукером. Мы смогли услышать от него <...> о повреждении 98% инфраструктуры острова", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Президент добавил, что один человек стал жертвой стихии.

"Йота" стал первым в текущем году ураганом, который достиг максимальной категории по шкале Саффира - Симпсона. Он находится в 130 км от побережья Никарагуа и движется на запад со скоростью 14,76 км/ч. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 72,2 м/с. Ожидается, что циклон ударит по Никарагуа в ночь на вторник по местному времени (утро вторника мск).

В начале ноября на страны Центральной Америки обрушился ураган "Эта", жертвами которого стали порядка 200 человек. Последствия циклона, в том числе наводнения и оползни, затронули порядка 2,5 млн человек.