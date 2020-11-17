В Приморье осудили предпринимателя, пытавшегося вывезти части подлодки в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 1 млн рублей предпринимателя, который пытался вывезти в Китай металлолом с утилизированной атомной подводной лодки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

"Три года лишения свободы (условно) и штраф в один миллион рублей назначил суд руководителю приморской компании, который пытался незаконно вывезти 106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки в Китай. Руководитель компании-экспортера полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд рассмотрел материалы уголовного дела и вынес обвинительный приговор", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что преступление пресечено в июне 2020 года. Подобный металлолом может использоваться повторно при создании вооружения и военной техники, поэтому его перемещение через границу возможно только при наличии лицензии, выдаваемой Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству. У экспортера такой лицензии не было.

Лом весом 106 тонн конфисковали и обратили в доход государства. Уголовное дело было возбуждено по статье части 1 статьи 226.1 УК РФ ("контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия").