В Якутии четыре человека умерли в результате отравления антисептиком

ЯКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Три человека, по предварительным данным, умерли в результате отравления антисептическим средством в Таттинском районе Якутии, организована проверка. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Предварительно установлено, что отравление произошло в результате употребления антисептического средства, погибло трое лиц, ряд граждан находится в учреждении здравоохранения", - говорится в сообщении.

Четвертый по счету человек умер в реанимации в Таттинском районе Якутии, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Якутии.

"Да, [человек] 69 лет", - сказали в ведомстве, отметив, что погибший находился в реанимации.

По информации пресс-службы Минздрава региона, еще шестерым оказана экстренная медицинская помощь. Они находятся в центральной районной больнице Таттинского района. "В настоящий момент состояние всех шести пациентов оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме. Утром 20 ноября вылетел санитарный рейс для эвакуации в Якутск", - добавили в министерстве.

Как сообщили в СК, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Прокуратура Таттинского района Якутии организовала проверку. В ходе нее прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о защите прав потребителей.

По данным следствия, 18 ноября компания из девяти человек распивала спиртосодержащие напитки в частном доме в селе Томтор Таттинского района. На следующий день 41-летняя женщина скончалась у себя дома, двое мужчин в возрасте 27 и 59 лет умерли в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Двое мужчин в возрасте 28 и 32 лет в состоянии комы находятся в отделении реанимации Таттинской центральной районной больницы. Решается вопрос об их транспортировке санитарным рейсом в город Якутск. Еще трое пострадавших находятся в больнице под наблюдением медиков, угрозы их жизни нет.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, предварительно установлено, что 18 ноября в магазине граждане приобрели 5-литровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук" и выпили его. Остаток антисептика из магазина изъят для экспертизы. Расследование случая отравления продолжается, добавили в Роспотребнадзоре.

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