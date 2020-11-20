Два жителя Иркутска получили 10 и 7 лет колонии за попытку примкнуть к боевикам в Сирии

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд приговорил проживавших в Иркутске иностранца и гражданина РФ к 10 и семи годам лишения свободы соответственно за попытку принять участие в террористической деятельности в Сирии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Иркутской области.

"2-м Восточным окружным военным судом за совершение преступлений террористической направленности на основании материалов УФСБ России по Иркутской области осуждены два жителя областного центра", - говорится в сообщении.

В 2016 году 31-летний иностранец, который на тот момент также имел российское гражданство, через социальные сети установил контакт с членом международной террористической организации и решил участвовать в боевых действиях в Сирии на стороне незаконных вооруженных формирований. Чтобы пересечь границу Сирии и примкнуть к боевикам, он прибыл в Турцию. Там вместе с другими последователями радикальной идеологии содействовал незаконной деятельности, в том числе финансово. При попытке выезда в Сирию его задержали правоохранительные органы Турции и выдворили из страны. В Иркутске он был задержан сотрудниками ФСБ. Суд приговорил иностранца к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен российского гражданства.

Фигурантом второго уголовного дела стал 32-летний гражданин РФ, который в 2016 году выехал из Иркутска в Краснодар, чтобы затем прибыть в Сирию. В Иркутске у него была зарегистрирована компания для транзитных финансовых операций. Мужчина пытался снять с ее счетов 6 млн рублей для использования в террористической деятельности. Он был задержан сотрудниками ФСБ. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.