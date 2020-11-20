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В Забайкалье один человек пострадал при обрушении шахты

Инцидент произошел в селе Нижний Ильдикан

ЧИТА, 20 ноября. /ТАСС/. Один человек пострадал в пятницу при обрушении шахты на золотодобывающем предприятии в селе Нижний Ильдикан Балейского района Забайкальского края, сообщил ТАСС глава района Сергей Гальченко.

"Информацию еще уточняем, но, по предварительным данным, произошло обрушение, есть пострадавший, но он выжил", - сказал Гальченко.

Как уточнила пресс-служба ГУ МЧС по региону, сообщение об обрушении горной породы поступило спасателям в 12:05 (06:05 мск). На месте работают семь человек и одна единица техники. Приведена в готовность аэромобильная группировка ГУ МЧС по Забайкалью.

В новость были внесены изменения (07:34 мск) - добавлен комментарий МЧС

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РоссияЗабайкальский край
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