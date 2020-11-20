Суд продлил арест до 23 декабря экс-прокурору Норильска и его брату

КРАСНОЯРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест до 23 декабря экс-прокурору Норильска Хаваж-Бауди Гутаеву, обвиняемому в получении взятки, и его брату Докки Гутаеву, подозреваемому в посредничестве в передачи взятки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Красноярского краевого суда.

"О продлении срока содержания под стражей в отношении Гутаева Хаваж-Бауди Ахмедовича - бывшего и. о. прокурора города Норильска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК. В этот же день на другом судебном заседании рассмотрели вопрос изменения меры пресечения брату бывшего и. о. прокурора - Докки Гутаеву. Он подозревается в преступлении, предусмотренном п. "б" ч. 3 ст. 291.1. Докки Гутаеву также продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 декабря 2020 года", - сообщили в суде.

В конце декабря 2019 года в Красноярском крае по подозрению в получении взятки задержали и. о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев. Его брат был задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки. В феврале этого года свой пост покинул прокурор края Михаил Савчин, возглавлявший ведомство с 2012 года.

В марте этого года прокуратура региона сообщала, что Хаваж-Бауди Гутаев был уволен из органов прокуратуры. По данным из открытых источников, Гутаев родился в Шали в 1987 году. Исполнять обязанности прокурора Норильска он начал в 2018 году.