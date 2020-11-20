Кассационный суд утвердил приговор виновнику гибели 5 детей при пожаре в Омской области

ОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции утвердил приговор в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима владельцу сети газозаправочных станций в Омской области Владимиру Скиллеру, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Омской области. Как счел суд, по вине Скиллера в январе 2018 года в результате взрыва газового баллона при пожаре в частном доме погибли пять детей.

"Омский областной суд определил владельцу газозаправочной станции наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с данным решением, осужденный и его защитник оспорили его в суде кассационной инстанции, который согласился с позицией прокуратуры Омской области о законности вступившего в законную силу приговора и оставил жалобы стороны защиты без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Как установил суд, предприниматель самовольно ввел в эксплуатацию опасный производственный объект - газонаполнительный пункт, не зарегистрировав его в установленном порядке и не уведомив контролирующий орган (Ростехнадзор). Кроме того, оборудование не было предназначено для заправки газовых баллонов, а оператор не имел разрешительных документов для выполнения этой работы.

22 января 2018 года оператор заправки Евгений Сердюков в нарушение техники безопасности при 37-градусном морозе залил местному жителю в 12-литровый баллон 11 литров газа вместо запрошенных восьми литров, явно превысив допустимую норму. Работник не проверил ни физическое состояние баллона, ни наличие остатков газа в нем. Покупатель вынужден был доплатить 80 рублей за три дополнительных литра, при этом он был уверен в безопасности эксплуатации баллона, доверяя профессионализму работника.

Приехав домой, местный житель, который воспитывал семерых приемных детей, занес заправленный баллон в пристройку, где стоял отопительный котел. Через два часа баллон нагрелся, заправленный в него при сильном морозе газ расширился и разорвал металл, произошел взрыв газовоздушной смеси и сильный пожар. В огне погибли четыре девочки (6, 10, 11 и 18 лет) и 16-летний мальчик. Их приемная мать получила обширные ожоги, сам мужчина - ожоги легкой степени тяжести. Уголовное преследование в отношении отца детей по статье "Причинение смерти по неосторожности" было прекращено за деятельным раскаянием. Следствие в ходе экспертизы установило, что если бы оператор заправки залил в баллон запрошенные восемь литров, то взрыв бы не произошел.

В феврале Седельниковский районный суд приговорил Скиллера к 3,5 года лишения свободы условно, а Сердюкова - к 4 годам колонии общего режима. Прокуратура оспорила это решение в вышестоящей инстанции, сочтя приговор слишком мягким. Омский областной суд определил Скиллеру наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.