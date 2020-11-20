Первый ПВР открыли во Владивостоке для пострадавших от циклона

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноября. /ТАСС/. Первый пункт временного размещения (ПВР) открылся во Владивостоке для жителей города, оставшихся без тепла и света из-за непогоды, сообщается на официальной странице администрации города в Instagram.

"Первый пункт временного размещения начинает работу в лицее № 41 на Воропаева, 31. По телефонам, размещенным в СМИ и соцсетях, уже обратились 40 человек, которых доставят в ПВР специальными автобусами", - говорится в сообщении.

В пунктах временного размещения предоставят обогрев, воду, питание и психологическую помощь.

По данным правительства Приморского края, ПВР также развернули в городе Артеме, где, как во Владивостоке, введен режим ЧС.