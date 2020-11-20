В больнице в Дагестане умерла женщина, пострадавшая при взрыве в частном доме в Ингушетии

МАГАС, 20 ноября. /ТАСС/. Жительница Ингушетии, пострадавшая при взрыве бытового газа в частном доме в воскресенье, умерла в дагестанской больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона в пятницу.

Как сообщала ранее прокуратура региона, в воскресенье в частном доме сельского поселения Экажево Назрановского района произошел взрыв. В результате пострадала женщина 1997 года рождения, она была госпитализирована. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

"Пострадавшая при взрыве женщина была госпитализирована с ожогами 80% тела, путем проведения кесарева сечения она родила девочку, по желанию родственников пострадавшая была перевезена в больницу Дагестана. Сегодня днем она скончалась", - сказали в пресс-службе.

По факту взрыва была назначена проверка прокуратурой региона, следственными органами выясняются все обстоятельства произошедшего.