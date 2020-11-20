СМИ: захвативший заложников в Тбилиси освободил шесть из девяти человек

ТБИЛИСИ, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженный мужчина, который в пятницу ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси на проспекте Церетели, освободил шесть из девяти заложников. Об этом сообщил грузинский телеканал Rustavi 2.

По его данным, освобождение заложников происходило поэтапно. Сначала злоумышленник отпустил четырех человек, а потом еще двух. Таким образом, в заложниках остаются еще трое. Все удерживаемые преступником люди работают в микрофинансовой организации.

Ранее мужчина, взявший людей в заложники, озвучил свои требования. В частности, он требует, чтобы парламент запретил в стране азартные игры, понизил процентную ставку по банковским кредитам до 7%, а также повысил пенсии или снизил цены на лекарства.

В пятницу около 17:00 (16:00 мск) в Тбилиси в отделение одной из микрофинансовых организаций ворвался мужчина. По данным МВД республики, он удерживает в заложниках людей, здание организации оцеплено, на месте находится спецназ. МВД призвало все телеканалы прекратить прямое вещание с места происшествия.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".