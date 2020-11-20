Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в здании в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженный мужчина, который ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси на проспекте Церетели и удерживал девять человек в заложниках, задержан. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

"Специальные мероприятия завершены успешно. В результате переговоров и оперативных мероприятий, которые длились несколько часов, все заложники освобождены, а вооруженный человек задержан", - сказал он.

На данный момент бывшие заложники, а также злоумышленник доставлены в полицию для дачи показаний. На месте происшествия работают криминалисты.

В пятницу около 17:00 (16:00 мск) в Тбилиси в отделение одной из микрофинансовых организаций ворвался вооруженный мужчина. По предварительным данным, у него в руках была граната. Изначально он удерживал в заложниках 11 человек, двух их которых сразу же освободил. Через несколько часов он стал освобождать людей, после чего полицейским удалось его задержать.

Мужчина требовал, чтобы парламент запретил в стране азартные игры, понизил процентную ставку по банковским кредитам до 7%, а также повысил пенсии или снизил цены на лекарства. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Противоправное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия".