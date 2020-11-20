В московской квартире найдена мертвой актриса Людмила Князева

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Актриса Людмила Князева найдена мертвой в московской квартире. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась внучка актрисы, которая сообщила, что ее бабушка долго не выходит на связь и не отвечает на звонки. По прибытии в квартиру на Снежной улице было найдено тело 82-летней актрисы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

"По предварительным данным, смерть не носит криминального характера", - добавил источник. Он уточнил, что тело актрисы было найдено 17 ноября.

Людмила Князева родилась 6 ноября 1938 года. Она снималась в кино с 2008 года, в основном в эпизодических и второстепенных ролях. В ее фильмографии более 50 ролей в кино и сериалах. Популярность ей принесло шоу "Наша Russia", также она снималась в сериале "Псих", в фильмах "Давай разведемся" и "Бабушка легкого поведения".

В новость были внесены изменения (19:57 мск) — добавлены подробности по тексту.