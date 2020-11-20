В Красноярском крае спустя девять лет задержаны три человека за убийство бизнесмена

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Следователи задержали троих жителей города Ачинска Красноярского края по подозрению в убийстве 25-летнего индивидуального предпринимателя в 2011 году. Об этом сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"По данным следствия, в июне 2011 года, находясь на территории бывшего деревообрабатывающего завода города Ачинска, с целью хищения денежных средств у индивидуального предпринимателя подозреваемые нанесли ему телесные повреждения, после чего вывезли в лесной массив, где совершили его убийство", - говорится в сообщении.

Тогда заявление о пропаже человека подала мать предпринимателя, было возбуждено уголовное дело. Спустя несколько дней на территории завода был обнаружен автомобиль пропавшего бизнесмена со следами взлома. Однако ни предпринимателя, ни злоумышленников по горячим следам найти не удалось.

Спустя девять лет следователям удалось определить, кто мог быть причастен к совершению преступления. В ходе спецоперации были задержаны трое жителей Ачинска. По решению суда все фигуранты уголовного дела были заключены под стражу.