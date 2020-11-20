В Нарьян-Маре ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

ТАСС, 20 ноября. Режим повышенной готовности введен в Нарьян-Маре в связи с неблагоприятной погодой, в пятницу сообщается на сайте административного центра Ненецкого автономного округа. Решение принято на заседании комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории муниципалитета вводится режим повышенной готовности функционирования органов управления и сил <...> ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим будет действовать с 18:00 20 ноября до особого распоряжения", - сказано в сообщении.

Днем в Нарьян-Маре штормовым ветром были повреждены дорожные знаки, светофоры, пострадал многоквартирный дом - у него сорвало часть кровли. 21 ноября в городе ожидается метель, ветер порывами до 32 м/с, температура до минус 3 градусов.