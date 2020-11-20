Суд Подольска 21 декабря огласит приговор Шестуну, обвиняемому в коррупции

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Подольский городской суд Московской 21 декабря огласит приговор бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Об этом ТАСС сообщила его супруга Юлия Шестун.

"Приговор супругу судья огласит 21 декабря", - сказала она.

Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей, а также взыскать с него 64 млн рублей. В ходе прений защита просила оправдать бывшего чиновника.

В своем последнем слове Шестун говорил об исторической разнице между прошлым и будущем, цитировал эссе Александра Солженицына "Жить не по лжи!", а также сравнил свой процесс с судом над Червонным Валетом из "Алисы в стране чудес" Льюиса Кэролла. "Тот беспрецедентный срок, который запросила Генпрокуратура, показывает политическую мотивированность моего дела", - убежден подсудимый. Он также просил суд признать его невиновным. Его речь заняла около часа и закончилась в 21:30 мск.

Подольский городской суд Московской области 12 марта приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении экс-главы района. После оглашения прокурором обвинительного заключения Шестун отверг свою причастность к инкриминируемым преступлениям. Он был арестован 14 июня 2018 года, обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Под стражей Шестун содержится 2,5 года.