Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя автомобилями в Орловской области

ТАСС, 20 ноября. Четыре человека, в том числе ребенок в возрасте восьми лет, погибли, 11-летняя девочка получила травмы в результате столкновения в пятницу вечером двух автомобилей в Орловской области, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

"В результате ДТП водитель транспортного средства и трое пассажиров Renault, две женщины и 8-летняя девочка, погибли на месте происшествия. Еще один пассажир, девочка 11 лет, госпитализирована", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

По данным УМВД по региону, авария произошла на 16-м км автодороги Орел - Новосиль, водитель Opel выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault. В результате аварии водитель Renault не пострадал.