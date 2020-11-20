Под Саратовом осудили водителя, насмерть сбившего ребенка

САРАТОВ, 20 ноября. /ТАСС/. Суд в Саратовской области вынес приговор водителю, который насмерть сбил ребенка. Мужчина был в алкогольном опьянении в момент ДТП, сообщает региональная прокуратура.

"Энгельсский районный суд Саратовской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Ровенского района. Он признан виновным по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения")", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Уточняется, что 20 августа 2020 года водитель Opel Omega, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил ребенка 2016 года рождения. Девочка была доставлена в медицинское учреждение, где умерла от полученных травм.

"Суд назначил виновнику ДТП наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - отмечается в сообщении.