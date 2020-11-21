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Обновлено 

В Висконсине при стрельбе в торговом центре ранены восемь человек

Личность стрелявшего пока не установлена
© AP Photo/Nam Y. Huh

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в пятницу в торговом центре в городе Уоватоса (штат Висконсин), восемь человек пострадали. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице местного полицейского управления в Twitter.

Все пострадавшие госпитализированы. Среди них семеро взрослых и подросток.

Личность стрелявшего пока не установлена. К моменту прибытия полицейских он покинул место происшествия. Власти разыскивают его.

В новость были внесены изменения (04:03 мск) — обновлено, меняется источник информации, изменен заголовок, добавлены подробности с первого абзаца.

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