В Висконсине при стрельбе в торговом центре ранены восемь человек

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в пятницу в торговом центре в городе Уоватоса (штат Висконсин), восемь человек пострадали. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице местного полицейского управления в Twitter.

Все пострадавшие госпитализированы. Среди них семеро взрослых и подросток.

Личность стрелявшего пока не установлена. К моменту прибытия полицейских он покинул место происшествия. Власти разыскивают его.

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