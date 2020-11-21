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В Ивановской области возник пожар в льнокомбинате

Огонь охватил 1,5 тыс. кв. метров
© Петр Ковалев/ТАСC

ИВАНОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на Новописцовском льнокомбинате в Вичугском районе Ивановской области, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС в субботу сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС по Ивановской области.

"Сегодня в 00:39 нам поступило сообщение о возгорании на Новописцовском льнокомбинате в Вычугском районе, это действующее предприятие. В настоящий момент площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет", - сообщил собеседник агентства.

Новописцовский льнокомбинат является старейшим текстильным предприятием региона, был основан в 1869 году. С 2013 года ведется активная модернизация фабрики. Предприятие специализируется на производстве и отделке хлопчатобумажных тканей - бязи, поплина, вафельного полотна.

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