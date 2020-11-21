Число погибших в результате отравления антисептиком в Якутии увеличилось до семи

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате отравления антисептиком достигло семи человек в Якутии, сообщается в субботу на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"19 ноября в селе Томтор Таттинского района зарегистрировано девять случаев отравления спиртосодержащим веществом, в том числе семь - с летальным исходом", - говорится в сообщении.

Установлено, что 18 ноября в магазине граждане купили пятилитровую канистру со спиртосодержащим "Кожным антисептиком для обработки рук" и выпили его. Остаток антисептика изъяли для экспертизы и доставили в Якутск. 20 ноября было проведено лабораторное исследование пробы антисептика производства индивидуального предпринимателя в Свердловской области. Химанализ установил содержание метанола - 69%.

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проводятся контрольные мероприятия в отношении производителя антисептика, отобраны пробы для лабораторного исследования, продукция арестована", - добавили в ведомстве. Также проводятся рейдовые мероприятия по выявлению антисептика в объектах торговли, продукция снята с реализации в двух районах Якутии.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Прокуратура Таттинского района Якутии организовала проверку. По данным следствия, 19 ноября 41-летняя женщина умерла у себя дома, двое мужчин в возрасте 27 и 59 лет умерли в реанимационном отделении медицинского учреждения. 20 ноября умерли еще три человека.