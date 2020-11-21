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Открытое горение на льнокомбинате Ивановской области ликвидировали

В результате происшествия никто не пострадал

ИВАНОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Открытое горение на Новописцовском льнокомбинате в Вичугском районе Ивановской области, который загорелся сегодня ночью, ликвидировали. Об этом ТАСС в субботу сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС по Ивановской области.

"Ликвидация открытого горения в 04:20", - сообщил собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что в результате пожара повреждено производственное здание фабрики на площади 3 тыс. кв. метров. Изначально сообщалось о 1,5 тыс. кв. метров. Пострадавших в результате ЧП нет.

Новописцовский льнокомбинат является старейшим текстильным предприятием региона, был основан в 1869 году. С 2013 года ведется активная модернизация фабрики. Предприятие специализируется на производстве и отделке хлопчатобумажных тканей - бязи, поплина, вафельного полотна.

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