Новая авария на ЛЭП оставила без света более 60 тыс. жителей Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Новая авария на линии электропередач оставила без электричества жителей двух муниципальных районов на юге Приморья, где проживают более 60 тыс. человек. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"В Надеждинском районе ввели муниципальный режим ЧС. Ночью здесь произошла авария на ЛЭП (110 кВ). Без электроэнергии весь Надеждинский и Хасанский районы (эта же линия идет на Хасанский район)", - говорится в сообщении.

В Надеждинском районе проживают более 38 тыс. человек, в Хасанском - более 30 тыс. Власти Надеждинского района сообщают, что в муниципалитете уже работают бригады ДРСК, казаки и лесоохрана. Ожидается возобновление подачи электроэнергии до вечера 21 ноября.

В ночь с 18 на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье введен режим ЧС регионального уровня. По данным Минэнерго РФ, около 23 тыс. жителей Приморского края остаются без теплоснабжения, еще 158 тыс. человек - без света.