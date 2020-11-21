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В Петербурге мужчина выбросил из окна квартиры сына своей сожительницы

По словам источника в экстренных службах, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Мужчина выбросил с балкона третьего этажа одного из жилых домов в Санкт-Петербурге сына своей сожительницы, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в экстренных службах.

По его словам, инцидент произошел в районе улицы Дыбенко. "Мужчина, открыв двери балкона, стал беспричинно выбрасывать вещи. Его сожительница отправилась собирать вещи на улицу и обнаружила лежащими на земле своего сына 2007 года рождения и сожителя. Очевидцы утверждают, что видели, как мужчина перебросил ребенка с третьего этажа. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован", - сказал источник.

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