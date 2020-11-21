Врачи оценивают состояние двух отравившихся антисептиком в Якутии как крайне тяжелое

ЯКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Состояние двух жителей села Томтор Таттинского района Якутии, отравившихся антисептиком, оценивается как крайне тяжелое, они находятся в коме. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

"Два человека, доставленные санитарной авиацией в медучреждение в город Якутск, - 48-летняя женщина и 32-летний мужчина - в настоящее время находятся в крайне тяжелом состоянии в коме", - сказали в ведомстве.

Установлено, что 18 ноября компания из девяти человек распивала разбавленный антисептик для рук в частном доме в селе Томтор. В результате умерли семь человек.

В связи со смертью жителей села возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Прокуратура Таттинского района Якутии организовала проверку.