В Петербурге задержали мужчину, выбросившего сына своей знакомой из окна квартиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Мужчину, выбросившего из окна квартиры в Петербурге 13-летнего сына-инвалида своей знакомой, задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении мужчины 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый вечером 20 ноября, находясь в квартире одного из домов на улице Дыбенко, взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, имеющего инвалидность, вызванную психическим заболеванием, перекинул его через оконный проем лоджии и сбросил вниз с высоты третьего этажа. Мальчик выжил, ему была оказана своевременная медицинская помощь.

Как пояснили в пресс-службе, сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.