Уголовное дело возбудили после гибели трех мужчин при пожаре на птицеферме в ХМАО

ТАСС, 21 ноября. Следственное управление СК по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудило уголовное дело в связи с гибелью троих мужчин при пожаре на территории птицефермы в поселке Сангапай. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело по факту гибели троих мужчин в результате пожара в поселке Сингапай Нефтеюганского района, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности троим лицам)", - говорится в сообщении. Не исключается версия возгорания из-за короткого замыкания электропроводки.

Уточняется, что загорелось одноэтажное строение, оборудованное под жилое помещение, в котором проживали работники хозяйства. В момент возгорания в нем находилось не менее шести человек, из которых трое мужчин 1979, 1969 и 1991 года рождения смогли покинуть строение, получив незначительные травмы. Тела еще троих мужчин обнаружены в ходе тушения пожара, их личности устанавливаются.

Сообщение о возгорании поступило в 01:14 по местному времени. Пожар ликвидировали в 03:52, на работу птицефермы он не повлиял.