В убийстве 14-летней девочки в Москве подозревается подросток, который покончил собой

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Подросток подозревается в убийстве 14-летней девочки в квартире дома на западе Москвы, он покончил собой. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Тело девочки со множеством колото-резаных ран нашли 20 ноября в квартире на Можайском шоссе. "Предварительно установлено, что в квартире находился ее 17-летний знакомый, который нанес ей удары ножом. После [совершения] преступления молодой человек покончил жизнь самоубийством", - сказала Иванова.

Следователи изучили материалы с камер видеонаблюдения и допросили соседей. "С целью установления событий, произошедших в день убийства, определен круг общения и проанализирована телефонная переписка погибшей", - сообщила Иванова. Назначены судебно-медицинские экспертизы.