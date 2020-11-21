Суд в Дагестане арестовал трех полицейских, подозреваемых в мошенничестве на 1 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца трех полицейских, подозреваемых в мошенничестве и других преступлениях. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы суда.

"По ходатайству следствия всем троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, до 18 января 2021 года", - сказал собеседник.

Трое полицейских в Дагестане сфабриковали в отношении своего знакомого уголовное дело о сбыте опия и требовали у него 1 млн рублей за непривлечение к ответственности. Пострадавший добился снижения вымогаемой суммы до 500 тыс. рублей, передал 250 тыс. рублей полицейским, после чего обратился в правоохранительные органы. В отношении всех троих подозреваемых были возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном размере, превышении должностных полномочий, незаконном обороте наркотиков и фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.