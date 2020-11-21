В Бурятии столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

ТАСС, 21 ноября. Водитель маршрутки погиб, двое пассажиров получили травмы в результате аварии на участке федеральной дороги "Байкал" в Бурятии. Об этом в субботу сообщается на сайте территориального управления МЧС.

"Сегодня днем поступило сообщение о столкновении маршрутного микроавтобуса Fiat Ducato с легковым автомобилем Honda. ДТП произошло на 264-м км ФАД Р-258 "Байкал", в результате водитель легкового автомобиля оказался зажатым. Медицинские работники констатировали его смерть. В микроавтобусе травмы легкой степени тяжести получили два человека", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, спасатели и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона МЧС. В ликвидации последствий аварии задействованы 17 человек и семь единиц техники. Движение на автодороге не перекрывалось.