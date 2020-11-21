В Северной Осетии разоблачили группировку, похитившую более 8 млн рублей из бюджета

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Полицейские разоблачили в Северной Осетии группировку, участники которой похитили из бюджета более 8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания совместно с коллегами из Кировского района пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении бюджетных денежных средств. По версии следствия, директор автономной некоммерческой организации вступил в сговор со знакомым индивидуальным предпринимателем. Злоумышленники заключили 68 контрактов на выполнение работ и оказание услуг на сумму более 52 млн рублей. Из них свыше 8 млн фактически являлись налогом на добавленную стоимость. Однако в актах о приемке и справках о стоимости выполненных работ данная сумма НДС не отражалась в соответствующих графах, а была включена в сумму контрактов", - сказала она.

По ее словам, документы содержали недостоверные сведения о фактически понесенных объемах затрат. Таким образом участники группы присвоили более 8 млн рублей и распорядились ими по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"В настоящее время одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, второму - запрет определенных действий. Мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжаются", - заключила Волк.