В строящемся доме в Альметьевске произошло ЧП с газовоздушной смесью

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. ЧП, по предварительным данным, с газовоздушной смесью произошло в строящемся доме на территории Альметьевска в Татарстане, два человека пострадали. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"В городе Альметьевске Республики Татарстан в строящемся доме произошел хлопок, по предварительным данным, газовоздушной смеси. Инцидент случился на улице Зарипова при проведении кровельных работ в 17-этажном доме. В результате ЧП пострадали двое рабочих 1995 и 1993 годов рождения. С ожогами их госпитализировали в медучреждение", - говорится в сообщении.

На место инцидента выехали исполняющий обязанности прокурора Альметьевска Марсель Гимаев и заместитель прокурора города Роман Шипков. Альметьевская городская прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности при проведении строительных работ.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Татарстану, сообщение об инциденте поступило в 11:13 мск. Пострадавшие были доставлены в медсанчасть "Татнефть" Альметьевска. "Подразделения МЧС прибыли на место происшествия, но их помощь не потребовалась", - добавили в главке. Обстоятельства ЧП устанавливают правоохранительные органы.