В Курске начальник отделения уголовного розыска спровоцировал ДТП с тремя машинами

ТАСС, 21 ноября. Полиция начала проверку по факту ДТП в Курске с тремя автомобилями, за рулем одного из них находился начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области с признаками алкогольного опьянения. Принято решение о его увольнении. Об этом сообщает в субботу УМВД региона.

Как пояснили в полиции, ДТП произошло вечером 20 ноября на улице Суворовской. Водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и столкнулся со стоящей на обочине "Газелью", которая в свою очередь после удара столкнулась со впереди стоящим автомобилем "Нива". В припаркованных автомобилях никто не находился, в дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет.

"За рулем Lada находился начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области. По внешним признакам находился в состоянии опьянения. По факту неправомерных действий сотрудника незамедлительно назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Руководством УМВД России по Курской области принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что мужчина вел себя агрессивно после приезда на место происшествия экстренных служб.