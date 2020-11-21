Полиция открыла огонь по протестующим на северо-востоке Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек убит и еще несколько ранены, в том числе пятеро - серьезно, когда полиция открыла огонь по протестующим в северо-восточном индийском штате Трипура. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, инцидент произошел в городе Панисагар.

По этой информации, полиция была вынуждена действовать, когда протестующие попытались перекрыть проходящее здесь шоссе и начали забрасывать камнями полицейских. В настоящее время в Панисагар и соседние районы перебрасываются дополнительные силы полиции и армии.

Массовые протесты начались в этом штате в середине ноября после того, как центральное правительство распорядилось переселить в Трипуру около 35 тыс. беженцев из племени бру, которые в настоящее время находятся в соседнем штате Мизорам. Правительство Трипуры в 2019 году согласилось принять племенных беженцев и пообещало, что они получат все права жителей штата и будут внесены в списки избирателей. Однако такое решение вызвало недовольство многих местных жителей. Протестующие заявляют, что прибытие беженцев "нарушит этническую гармонию" в этом районе.