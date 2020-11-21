В Петербурге возбудили дело из-за вовлечения ребенка в преступление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили из-за вовлечения бизнесменом восьмилетнего школьника в совершение умышленного преступления. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Бизнесмен умышлено подыскивал малолетних, считая, что так можно будет избежать уголовной ответственности. Так, весной этого года с его подачи школьник (ему было 8 лет) камнями повредил иномарку на юго-западе Петербурга. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе главка полиции, причастность к преступлению бизнесмена была установлена в ходе расследования другого уголовного дела в отношении мужчины, связанного с умышленным уничтожением имущества. Дело было возбуждено еще весной 2019 года.

"Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время устанавливаются иные преступные эпизоды, к которым могли быть причастны несовершеннолетние дети", - отмечается в сообщении.