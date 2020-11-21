Суд в Петербурге арестовал мужчину, выбросившего сына своей знакомой из окна квартиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца Александра Лоскачева, который выбросил из окна квартиры 13-летнего сына-инвалида своей знакомой. Об этом в субботу сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Лоскачева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Срок меры - по 20 [января] 2021 года", - говорится в сообщении.

"Обвинение предъявлено Лоскачеву [в субботу]. Вину он не признал", - добавили в пресс-службе.

Как пояснил собеседник агентства, следствие полагает, что 20 ноября около 21:35 мск Лоскачев, находясь в квартире дома 22 по ул. Дыбенко, с целью убийства ребенка, который заведомо для Лоскачева находился в беспомощном положении в силу возраста и инвалидности, взял мальчика на руки, перекинул через оконный проем лоджии и сбросил вниз с высоты третьего этажа. Ребенок выжил, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.