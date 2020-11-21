Суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 21 ноября. /ТАСС/. Камешковский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу на два месяца подозреваемого в похищении первоклассника во Владимирской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе суда.

"Суд арестовал подозреваемого на 1 месяц 30 дней, по 19 января 2021 года", - сказали в суде.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе суда, об аресте подозреваемого ходатайствовало следствие.

19 ноября сотрудники полиции задержали 26-летнего психически нездорового мужчину, который, по версии следствия, похитил семилетнего мальчика во Владимирской области и удерживал ребенка в своем доме в деревне Макарихе примерно в 20 км от поселка Горки, где расположен дом семьи пропавшего мальчика.

28 сентября в полицию Камешковского района поступило сообщение о том, что в поселке Горки не вернулся домой семилетний мальчик. После уроков он добрался до поселка школьным автобусом, вышел из него, но до дома не дошел. Ранее мальчик из дома не уходил. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). В октябре Министерство внутренних дел РФ объявило о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске.